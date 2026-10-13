Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Aktieneinstufung
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13.10.2026 10:01:47
Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Market-Perform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Callum Elliott befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit dem "Kräfteverhältnis" zwischen den Konsumgüterherstellern und den Handelsketten mit ihren Eigenmarken. Zwar stelle eine Marktbereinigung des Einzelhandels zu Gunsten der großen Ketten eine Bedrohung für die Konsumgüterhersteller dar, dennoch rechne er langfristig in den meisten Absatzmärkten mit keiner so starken Konsolidierung, wie sie früher prognostiziert worden sei, schrieb der Analyst.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Henkel vz-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Henkel vz-Aktie konnte um 09:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 76,42 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 1,91 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20 474 Henkel vz-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 13,5 Prozent aufwärts. Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 10.11.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 20:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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