RWE Aktie

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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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Aktie im Blick 22.06.2026 18:03:06

Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: RWE-Aktie mit Market-Perform

Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: RWE-Aktie mit Market-Perform

Das RWE-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Deepa Venkateswaran genauer unter die Lupe genommen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Bloomberg-Bericht aus informierten Kreisen vom Freitag, dass der Essener Energiekonzern seinen Amprion-Anteil aufstocken will. Sie hinterfragt die strategische Begründung eines solchen Deals und verwies auf mögliche negative Auswirkungen auf die Bilanz. Finanzieller Spielraum, der dem Kerngeschäft mit erneuerbaren Energien - einschließlich der Aktivitäten in den USA - zugutekommen könnte, wäre zudem gebunden.

Zwischen Kursziel und Realität: Die RWE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 17:37 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 55,60 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 2,52 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 091 409 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 25,3 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:52 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Andre Laaks, RWE

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