Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Outperform-Einstufung
|
12.05.2026 11:52:48
Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52,15 auf 45,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal hätten die Markterwartungen verfehlt, schrieb Susannah Ludwig am Montagabend. Zudem habe sich der Ausblick des Medizintechnikkonzerns verdüstert. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen für 2026 und 2027.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der Analyse
Um 11:36 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 33,91 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 34,77 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 210 279 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 büßte die Aktie um 22,7 Prozent ein. Voraussichtlich am 31.07.2026 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 20:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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