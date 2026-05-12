Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Outperform-Einstufung 12.05.2026 11:52:48

Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform

Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform

Siemens Healthineers-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Susannah Ludwig genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52,15 auf 45,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal hätten die Markterwartungen verfehlt, schrieb Susannah Ludwig am Montagabend. Zudem habe sich der Ausblick des Medizintechnikkonzerns verdüstert. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen für 2026 und 2027.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der Analyse

Um 11:36 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 33,91 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 34,77 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 210 279 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 büßte die Aktie um 22,7 Prozent ein. Voraussichtlich am 31.07.2026 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 20:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: iStockphoto

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Healthineers AG

mehr Analysen
11:03 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
06:57 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Siemens Healthineers AG 33,70 0,60% Siemens Healthineers AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen