Volkswagen Aktie

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Aktie bewertet 05.12.2025 14:20:05

Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Market-Perform

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Volkswagen (VW) vz-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Harry Martin.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Harry Martin am Donnerstagabend nach einer Konferenz mit Investor-Relations-Vertretern von Mercedes, BMW, Volkswagen und Renault. Der Tenor sein insgesamt recht positiv gewesen. VW habe über eine Neuausrichtung in China gesprochen. Nachdem der sehr europäische ID nicht so gut angekommen sei, setzten die Wolfsburger auf gemeinsam mit Xpeng entwickelte Fahrzeuge und die eigene China Main Platform (CMP), um auf dem so wichtigen Markt wieder Fahrt aufzunehmen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 14:03 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 106,30 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 17,22 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 356 937 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2025 gewann die Aktie 27,3 Prozent. Am 10.03.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 23:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: hans engbers / Shutterstock.com,istock/kryczka

Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 106,20 0,90% Volkswagen (VW) AG Vz.

