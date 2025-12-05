Volkswagen Aktie
Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Market-Perform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Harry Martin am Donnerstagabend nach einer Konferenz mit Investor-Relations-Vertretern von Mercedes, BMW, Volkswagen und Renault. Der Tenor sein insgesamt recht positiv gewesen. VW habe über eine Neuausrichtung in China gesprochen. Nachdem der sehr europäische ID nicht so gut angekommen sei, setzten die Wolfsburger auf gemeinsam mit Xpeng entwickelte Fahrzeuge und die eigene China Main Platform (CMP), um auf dem so wichtigen Markt wieder Fahrt aufzunehmen.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 14:03 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 106,30 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 17,22 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 356 937 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2025 gewann die Aktie 27,3 Prozent. Am 10.03.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 23:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Analysen
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
