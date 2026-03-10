Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Market-Perform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Stephen Reitman hob in seiner am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion hervor, dass die positive Überraschung beim Barmittelzufluss im vergangenen Jahr qualitativ guten Faktoren wie dem Rückgang von Lagerbeständen, Investitionen sowie Forschungs- und Entwicklungsausgaben geschuldet sei. Enttäuscht hätten dagegen das operative Ergebnis (Ebit) sowie der Ausblick auf 2026.

Um 10:48 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 91,04 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 18,63 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 442 268 Aktien. Das Papier büßte seit Jahresanfang 2026 um 12,1 Prozent ein. Voraussichtlich am 10.03.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

