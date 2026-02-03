Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
|
03.02.2026 19:08:03
Bernzott Capital Buys Another $3 Million of Silgan Stock Amid 20% Dip
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated Feb. 3, 2026, Bernzott Capital Advisors bought 71,353 shares of Silgan Holdings (NYSE:SLGN) during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was $2.90 million, calculated using the average quarterly closing price. The Silgan position’s quarter-end value increased by $2.53 million, reflecting both additional shares and price fluctuations.The buy lifted Silgan to 3.9% of Bernzott’s 13F reportable assets under management.As of Feb. 2, 2026, Silgan shares were priced at $43.19, down 19.86% from the prior year, underperforming the S&P 500 by 35 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Silgan Holdings Inc.
|
04.02.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|Ausblick: Silgan vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Silgan von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Silgan von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Silgan legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silgan von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Silgan-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Silgan von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Silgan Holdings Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Silgan Holdings Inc.
|40,40
|13,48%