Hillenbrand Aktie
WKN DE: A0NHFB / ISIN: US4315711089
|
05.02.2026 23:53:15
Bernzott Sells $10.5 Million of Hillenbrand Stock
On Feb. 3, 2026, Bernzott Capital Advisors reported selling out its entire position in Hillenbrand (NYSE:HI), liquidating 389,330 shares in an estimated $10.53 million transaction based on quarterly average pricing.According to a Feb. 3, 2026, SEC filing, Bernzott Capital Advisors sold all 389,330 shares of Hillenbrand it previously held, with an estimated transaction value of $10.53 million based on the quarter’s average share price. The quarter-end value of the position dropped by $10.53 million, reflecting both the sale and any share price movement during the reporting period.Hillenbrand, Inc. is a diversified industrial manufacturer with a global footprint, operating across advanced process solutions, molding technologies, and funeral services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Hillenbrand Inc
|
10.08.25
|Ausblick: Hillenbrand verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Hillenbrand Inc
Aktien in diesem Artikel
|Hillenbrand Inc
|27,00
|0,00%
