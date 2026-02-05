Hillenbrand Aktie

WKN DE: A0NHFB / ISIN: US4315711089

05.02.2026 23:53:15

Bernzott Sells $10.5 Million of Hillenbrand Stock

On Feb. 3, 2026, Bernzott Capital Advisors reported selling out its entire position in Hillenbrand (NYSE:HI), liquidating 389,330 shares in an estimated $10.53 million transaction based on quarterly average pricing.According to a Feb. 3, 2026, SEC filing, Bernzott Capital Advisors sold all 389,330 shares of Hillenbrand it previously held, with an estimated transaction value of $10.53 million based on the quarter's average share price. The quarter-end value of the position dropped by $10.53 million, reflecting both the sale and any share price movement during the reporting period.Hillenbrand, Inc. is a diversified industrial manufacturer with a global footprint, operating across advanced process solutions, molding technologies, and funeral services.
