RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
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19.11.2026 11:52:38
Bertelsmann kauft türkisches Logistikunternehmen Ekol
GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Der Medien- und Dienstleistungskonzern baut sein Geschäft mit einer Übernahme in der Türkei aus. Die Bertelsmann-Tochter Arvato kauft das türkische Logistikunternehmen Ekol Logistics für einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag, wie der Konzern mit Sitz in Gütersloh mitteilte. Es handelt sich nach Unternehmensangaben um die größte Investition in der Geschichte von Arvato. Die Übernahme muss noch von den zuständigen Behörden genehmigt werden. Zu den Kunden von Arvato gehören unter anderem die Deutsche Telekom und der Modehändler Snipes.
Ekol Logistics beschäftigt rund 4.500 Menschen und ist unter anderem für Unternehmen aus der Mode-, Elektronik-, Pharma- und Automobilbranche tätig. Das 1990 gegründete Unternehmen verfügt über ein landesweites Logistiknetzwerk und organisiert beispielsweise die Lagerung und Verteilung von Waren.
Türkei wird einer der wichtigsten Märkte für Arvato
Arvato ist bereits seit 2005 in der Türkei aktiv. Durch den Zukauf soll der gemeinsame Jahresumsatz dort auf rund 460 Millionen Euro steigen. Die Türkei würde damit zu einem der fünf größten Märkte des Dienstleisters werden.
"Die Übernahme von Ekol Logistics ist ein wichtiger Schritt für Bertelsmann und die größte Investition in der Geschichte von Arvato", sagte Bertelsmann-Chef Thomas Rabe. Arvato habe seinen Umsatz in den vergangenen zehn Jahren von rund 1,5 Milliarden auf rund 3,3 Milliarden Euro gesteigert.
Bertelsmann setzt weiter auf Übernahmen
Bertelsmann setzt bei seinem Wachstum verstärkt auf Übernahmen und Zusammenschlüsse. Im Rahmen seiner sogenannten Boost-Strategie investierte der Konzern allein in diesem Jahr bislang rund drei Milliarden Euro. Dazu gehören unter anderem die Übernahme von Sky Deutschland und der Zusammenschluss des Musikunternehmens BMG mit dem US-Musikunternehmen Concord. Auch im brasilianischen Bildungsmarkt plant Bertelsmann eine größere Fusion.
Der Konzern hatte erst vor wenigen Tagen ein deutliches Umsatzwachstum gemeldet. In den ersten neun Monaten des Jahres stiegen die Erlöse um 8,9 Prozent auf 14,7 Milliarden Euro. Bertelsmann beschäftigt weltweit rund 75.000 Menschen./svv/DP/stk
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