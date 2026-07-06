Bertelsmann Aktie

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WKN DE: 522994 / ISIN: DE0005229942

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06.07.2026 08:21:00

Bertelsmann-Studie: Unternehmen befürchten Schwächung der Demokratie

Die zunehmend unversöhnliche Auseinandersetzung über politische Fragen belastet inzwischen auch das Klima in den Betrieben. Manager und Managerinnen sehen darin eine Gefahr für die Demokratie.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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