Berto Acquisition informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Berto Acquisition präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at