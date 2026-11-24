Bertrandt Aktie
WKN: 523280 / ISIN: DE0005232805
|Quartalszahlen
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24.11.2026 13:40:00
Bertrandt-Aktie trotzdem fester: Autozulieferer-Dienstleister schreibt weiter rote Zahlen
Nach einem zunächst soliden Start in das Geschäftsjahr 2025/2026 hätten der Konflikt um den Iran und weniger Fahrzeugverkäufe in China für schwächere Abrufe von entsprechenden Ingenieurdienstleistungen der Autobauer gesorgt. "Diese Entwicklung hielt bis zum Ende des Geschäftsjahres an." Trotz eines deutlichen Wachstums des Geschäfts mit Kunden aus der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie ging die Gesamtleistung im vergangenen Geschäftsjahr um rund 9 Prozent auf ungefähr 893 Millionen Euro zurück. Porsche ist mit 28,9 Prozent der größte Einzelaktionär des Unternehmens.
Bertrandt treibe die Anpassung seiner Kosten- und Kapazitätsstrukturen weiter konsequent voran. Ziel sei es, die Profitabilität nachhaltig zu verbessern und die Organisation an das veränderte Marktumfeld anzupassen. In diesem Zusammenhang sei auch am Standort Tappenbeck ein weiterer Mitarbeiterabbau im niedrigen dreistelligen Bereich beschlossen worden, der unmittelbar umgesetzt werde. Genauere Angaben dazu wurden keine gemacht.
Die Aktien der Bertrandt AG gewinnen via XETRA zeitweise 0,80 Prozent auf 7,56 Euro.
/DP/zb
EHNINGEN (dpa-AFX)
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