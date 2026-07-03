BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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03.07.2026 10:00:00
Berufsinformationstag im BMW Group Werk in Regensburg
+++ Am Samstag, 11. Juli, öffnet die Berufsausbildung im BMW Group Werk Regensburg ihre Türen +++ Informationen zu Ausbildungsberufen und dualem Studium direkt von Ausbilderinnen und Ausbildern +++ Schulterblick in die Ausbildungswerkstatt +++ Bewerbungstipps für den Bewerbungsstart am 31. Juli +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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