Berufstätige Mütter stärken: Die Kampagne „Echte Unterstützung“ von Momcozy greift das Thema der Weltstillwoche auf

NEW YORK, Aug. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Momcozy, eine zuverlässige Marke für über zwei Millionen Mütter weltweit, eröffnet die Weltstillwoche mit der Kampagne "Real Support for Breastfeeding Moms" (Echte Unterstützung für stillende Mütter). Als Anbieter von einem breiten Spektrum von Produkten und Lösungen für die Mutterschaft richtete Momcozy seine Kampagne speziell auf das offizielle Motto der diesjährigen Weltstillwoche, "Stillen im Beruf - kenne Deine Rechte", aus. Der Slogan verweist auf die Herausforderungen, denen sich stillende Mütter am Arbeitsplatz häufig gegenübersehen und die dazu führen, dass sie früher als empfohlen mit dem Abstillen beginnen.

Momcozy kennt die Probleme, die berufstätige Mütter bewältigen müssen, um ihren verschiedenen Rollen gerecht zu werden, und hat sich der Aufgabe verschrieben, durch umfassende Informationen über das Stillen, das Angebot von unterstützenden Communities und von vielseitigen Produkten für die Mutterschaft, z. B. die S12 Pro Milchpumpe für freihändiges Abpumpen, der nahtlose, florale Komfort-Push-Up-Still-BH und das entlastende Stillmassagegerät, Unterstützung zu bieten.

Im Rahmen des Seminars "Real Support for Breastfeeding Moms", das am 12. August in Scottsdale, Arizona, stattfindet, erweitert Momcozy sein Unterstützungsangebot mit dem Zugang zu professioneller Stillberatung und der Einführung eines eigenen Stillprogramms für die Schulung von Müttern zum Thema Stillen.

"Als Marke, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Wohlbefinden von Müttern zu verbessern, möchten wir stillenden Müttern in allen Lebensbereichen umfassende und greifbare Unterstützung bieten", so ein Vertreter von Momcozy. "Dies gilt insbesondere am Arbeitsplatz, an dem stillende Mütter immer noch mit Herausforderungen konfrontiert sind. In dieser Stillwoche und darüber hinaus möchten wir Müttern ermöglichen, den Komfort und das Selbstvertrauen einer "rund um glücklichen Mutter" zu entdecken und zu genießen, und ihnen die Mittel an die Hand geben, um ihre Stillziele zu erreichen."

Momcozy bietet auch weiterhin Unterstützung mit seinen One-Stop-Shop-Produkten und -lösungen für die Mutterschaft an. Im Rahmen der diesjährigen Initiative bietet Momcozy Rabatte von 15-20 % auf Amazon an. Die Aktion findet von heute (1. August) bis zum 6. August auf der Amazon-Seite statt.

Über Momcozy

Momcozy ist bestrebt, Mütter von der Schwangerschaft bis in die frühen Phasen der Mutterschaft zu begleiten. Mit seinen Milchpumpen, Still-BHs und anderen Pflegeprodukten für Mütter bietet Momcozy Müttern überall den besten Komfort. Mit kontinuierlicher Innovation und der Einbeziehung von Müttern hat Momcozy Produkte geschaffen, die das Leben von Müttern einfacher und bequemer machen.

