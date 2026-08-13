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13.08.2026 06:31:29
Beryl Drugs: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Beryl Drugs hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Beryl Drugs hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 INR je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,45 Prozent auf 75,7 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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