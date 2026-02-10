|
Beryl Drugs öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Beryl Drugs hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Beryl Drugs vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,33 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38,5 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 28,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,0 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
