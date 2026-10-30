Besalco informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Besalco hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26,20 CLP. Im Vorjahresviertel hatte Besalco 29,40 CLP je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,51 Prozent auf 244,45 Milliarden CLP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 292,77 Milliarden CLP gelegen.

Redaktion finanzen.at