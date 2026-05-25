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25.05.2026 11:47:38
Besatzer: Vier Tote in ostukrainischer Stadt
HORLIWKA (dpa-AFX) - Im ostukrainischen Horliwka im Gebiet Donezk sind nach Angaben der russischen Besatzungsverwaltung vier Menschen bei einem ukrainischen Angriff getötet worden. Darunter seien zwei Jugendliche, meldeten russische Agenturen unter Berufung auf die von Moskau eingesetzte Besatzungsverwaltung, ohne Details zu nennen. Zuvor hatte diese demnach von sechs Verletzten nach einem Drohnenangriff gesprochen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.
Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Donezk stand bereits zwischen 2014 und 2022 unter Kontrolle ostukrainischer Separatisten. Moskau annektierte die nicht vollständig besetzte Region im September 2022./ksr/DP/men
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