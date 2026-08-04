Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Schaden
|
04.08.2026 14:49:38
Beschädigter Lufthansa-Dreamliner ist noch zu retten
Man gehe davon aus, dass die Boeing 787 noch im laufenden Jahr in den Liniendienst zurückkehren könne, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Dienstag in Frankfurt. Zunächst war der Umfang des Schadens unklar geblieben.
Das erst zu Jahresbeginn in Betrieb genommene Flugzeug mit dem Kennzeichen D-ABPQ war am 4. Juni im Stand auf den vorderen Rumpf gefallen, nachdem das Bugfahrwerk unerwartet eingeknickt war. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen schwer und 21 leicht verletzt. Passagiere waren nicht an Bord.
Als Unfallursache wurde festgestellt, dass ein Verriegelungsstift nicht eingesteckt war. Der Stift sei nach dem Vorfall in einer Aufbewahrungskiste gefunden worden, hatte die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) berichtet. Im Sommerflugplan hat Lufthansa den Jet mit einem älteren Airbus (Airbus SE) A340 aus der Reserve ersetzt./ceb/DP/stw
FRANKFURT (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com,Robert Sarosiek / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
04.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich (finanzen.at)
|
04.08.26
|XETRA-SCHLUSS/Rally im DAX läuft - Lufthansa und Zalando fallen (Dow Jones)
|
04.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX am Dienstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
04.08.26
|MÄRKTE EUROPA/DAX legt weiter zu - Lufthansa und Zalando fallen (Dow Jones)
|
04.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
04.08.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Lufthansa verlieren zweistellig nach Zahlen - Chart eingetrübt (dpa-AFX)
|
04.08.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Lufthansa nach Zahlen auf 'Hold' (dpa-AFX)
|
04.08.26
|ROUNDUP/Teures Kerosin: Lufthansa hält doch Gewinnrückgang für möglich (dpa-AFX)