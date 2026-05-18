Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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18.05.2026 21:26:30
Beschaffung von Lkw: Milliardenauftrag der Bundeswehr für Rheinmetall
Der Rüstungskonzern Rheinmetall und die Bundeswehr haben sich in einem Rahmenvertrag auf die Lieferung von Tausenden Lkw verständigt. Nun soll eine weitere große Bestellung innerhalb dieses Abkommens aufgegeben werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Rheinmetall AG
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|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
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