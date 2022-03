Beschäftigte der Seilbahnen erhalten ab 1. Mai 4,5 Prozent mehr Lohn

Der Tag der Arbeit am 1. Mai bringt den Beschäftigten der Seilbahnen 4,5 Prozent mehr Lohn. Die Lehrlingseinkommen werden um bis zu über 25 Prozent angehoben, "um im Wettbewerb um Fachkräfte bestehen zu können", so die Verkehrsgewerkschaft vida. In absoluten Zahlen lauten die Lehrlingseinkommen für Neueinsteiger ab 1. Mai 2022 somit 1.050 Euro im ersten, 1.225 Euro im zweiten, 1.400 Euro im dritten und 1.750 Euro im vierten Lehrjahr.

