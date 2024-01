Beschuss an Israels Nordgrenze - Auto im Libanon von Rakete getroffen

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Die Schiitenmiliz Hisbollah im Südlibanon und die israelische Armee haben sich auch am Samstag wieder gegenseitig unter Beschuss genommen. Im Südlibanon wurde ein Auto von einer Rakete getroffen, wie aus libanesischen Sicherheitskreisen zu erfahren war. Zwei der Insassen seien getötet worden. Um wen es sich handelte, war zunächst unbekannt. Die israelische Armee antwortete auf Anfrage, sie wolle den Bericht nicht kommentieren.

Die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz berichtete von drei Angriffen auf Israel. Israelische Soldaten seien in der Nähe von Hunin Castle beschossen und getroffen worden. Hunin Castle ist eine alte Kreuzfahrer-Festung in der Nähe der israelischen Stadt Margaliot weniger als einen Kilometer südlich der Grenze zum Libanon. Weitere Angriffe habe es auf das israelische Militär bei dem Grenzdorf Sarit sowie in Dhaira gegeben. Von israelischer Seite wurden keine Opfer bekannt.

Die israelische Armee teilte mit, sie habe die Orte im Südlibanon, von denen der Norden Israels beschossen worden sei, unter Feuer genommen. Kampfflugzeuge hätten von Terroristen genutzte Anlagen, einen Beobachtungsposten der Hisbollah und eine Abschussrampe für Raketen in der Gegend des Ortes Al-Adisa bombardiert. Schon in der Nacht hätten zudem Panzer bei Har Dov vom Golan aus über die Grenze geschossen, um eine Bedrohung von dort zu unterbinden.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober kommt es an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon immer wieder zu Konfrontationen zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah. Auf beiden Seiten gab es bereits Tote. Es ist die schwerste Eskalation seit dem zweiten Libanon-Krieg im Jahre 2006./arb/DP/he