Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|Rechtliche Schritte
|
17.03.2026 17:17:00
Beschwerde gegen Facebook: Playboy Deutschland wehrt sich - Meta-Aktie im Fokus
Die Geschäftsführerin Kouneli Media, Myriam Karsch, sagte, Meta berufe sich bei der Sperrung der Seite mit mehr als 1,8 Millionen Followern auf einen angeblichen Verstoß gegen die Richtlinie zur sexuell motivierten Kontaktaufnahme durch Erwachsene. "Bis heute hat uns das Unternehmen jedoch nicht nachvollziehbar erläutert, auf welche konkreten Inhalte sich diese Bewertung bezieht, welche Text- oder Bildelemente beanstandet wurden oder weshalb sofort die vollständige Entfernung einer journalistischen Seite als verhältnismäßige Maßnahme angesehen wird."
Seite verschwand schon einmal - und war plötzlich wieder da
Schon im Juni 2025 hatte Kouneli nach dem tagelangen Verschwinden der Seite einen Anwalt eingeschaltet und mit rechtlichen Schritten gedroht. Daraufhin war die Seite wieder auffindbar. Von Meta hieß es damals, der deutsche Auftritt des Magazins sei wegen Hinweisen auf betrügerische Aktivitäten fälschlicherweise entfernt worden. Man habe umgehend reagiert, als man von dem Fehler erfahren habe.
Seit der ersten Sperrung habe Kouneli Media mehrfach vergeblich versucht, eine Klärung herbeizuführen "und konstruktiv zusammenzuarbeiten", sagte Geschäftsführerin Karsch. "Wenn eine journalistische Seite mit fast zwei Millionen Followern unter diesen Umständen vollständig entfernt wird, wirft das grundlegende Fragen nach Transparenz und dem Umgang großer Plattformen mit journalistischen Inhalten auf. Genau deshalb lassen wir diesen Vorgang nun rechtlich prüfen."
Die Meta-Aktie notiert am Dienstag an der NASDAQ zeitweise 0,35 Prozent tiefer bei 625,27 US-Dollar.
/fjm/DP/men
MÜNCHEN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
16:57
|ROUNDUP: Beschwerde gegen Sperrung der Facebook-Seite von Playboy Deutschland (dpa-AFX)
|
13.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.03.26
|Meta Platforms-Aktie im Minus: Gerichtsstreit um Nutzerdaten - Klage gegen WhatsApp wegen Facebook-Übermittlung (dpa-AFX)
|
13.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
13.03.26
|S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Steinmeier für Social-Media-Verbot für Kinder (dpa-AFX)