02.03.2026 06:31:29
Bescient Technologies A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Bescient Technologies A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Bescient Technologies A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,56 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,350 CNY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,50 Prozent auf 138,5 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 165,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,070 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,490 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 323,43 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 328,04 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
