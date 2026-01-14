Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi Ve Ticaret hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi Ve Ticaret veröffentlichte am 12.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi Ve Ticaret 0,130 TRY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,20 Prozent auf 1,74 Milliarden TRY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,81 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

