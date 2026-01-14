|
14.01.2026 06:31:28
Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi Ve Ticaret hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi Ve Ticaret veröffentlichte am 12.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi Ve Ticaret 0,130 TRY je Aktie generiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,20 Prozent auf 1,74 Milliarden TRY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,81 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!