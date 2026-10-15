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15.10.2026 06:31:29
Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi Ve Ticaret: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi Ve Ticaret hat am 12.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi Ve Ticaret hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,24 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 TRY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 71,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,68 Milliarden TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,88 Milliarden TRY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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