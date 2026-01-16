Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
16.01.2026 11:04:33
Besonders in China: Porsche-Absatz bricht deutlich ein
Bei den Absatzzahlen bewegt sich der Sportwagenbauer Porsche 2025 auf dem Niveau des Corona-Jahrs 2020. Besonders die Lage auf dem chinesischen Markt macht den Zuffenhausenern zu schaffen. Auch der Ausblick ist düster.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
16.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
16.01.26
|XETRA-Handel DAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
16.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
16.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX in Rot (finanzen.at)
16.01.26
|Porsche suffers biggest sales fall since 2009 (Financial Times)
16.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX am Mittag schwächer (finanzen.at)
16.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert mittags (finanzen.at)
16.01.26
|Porsche-Absatz ist enorm eingebrochen (Spiegel Online)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|14.01.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
