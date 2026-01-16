Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

16.01.2026 11:04:33

Besonders in China: Porsche-Absatz bricht deutlich ein

Bei den Absatzzahlen bewegt sich der Sportwagenbauer Porsche 2025 auf dem Niveau des Corona-Jahrs 2020. Besonders die Lage auf dem chinesischen Markt macht den Zuffenhausenern zu schaffen. Auch der Ausblick ist düster.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

mehr Analysen
14.01.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
28.11.25 Porsche Automobil Halten DZ BANK
12.11.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
04.11.25 Porsche Automobil Neutral UBS AG
