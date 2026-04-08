KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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08.04.2026 09:54:49
Besorgniserregende Fähigkeiten: Neues KI-Modell entdeckt seit Jahren schlummernde Sicherheitslücken
Ein KI-Modell findet einen 27 Jahre alten Bug in einem als besonders sicher eingeschätzten Betriebssystem. Jetzt sollen Unternehmen wie Apple und Amazon damit Schwachstellen in ihrer Software aufspüren. Doch der Entwickler macht das Modell nicht allgemein zugänglich - und warnt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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