Bespoke Extracts: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bespoke Extracts stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Bespoke Extracts vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 0,5 Millionen USD gegenüber 0,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at