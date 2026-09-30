Besra Gold: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Besra Gold präsentierte in der am 28.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 AUD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Besra Gold ein EPS von -0,050 AUD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,050 AUD. Im Vorjahr hatten -0,140 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at