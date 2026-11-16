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16.11.2026 06:31:29
Besra Gold präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Besra Gold ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Besra Gold die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 AUD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Besra Gold ebenfalls 0,010 AUD je Aktie eingebüßt.
Redaktion finanzen.at
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