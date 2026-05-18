Besra Gold stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Besra Gold gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,16 AUD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at