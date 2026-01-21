Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
21.01.2026 12:09:00
Bessent: Deutsche Bank CEO doesn’t stand by analyst report saying Europeans could dump Treasury securities
Deutsche Bank CEO Christian Sewing was faced with a choice of defending one of his analysts or a key client — the U.S. Treasury Department.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
