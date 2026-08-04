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WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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04.08.2026 18:25:00
Bessent defends Warsh, saying markets are going through ‘detox’ from too much Fed guidance
The Treasury secretary questioned the need for an interest-rate hike.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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