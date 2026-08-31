Bessent: G20 sollten Handelspolitik gegenüber China ändern

DOW JONES--US-Finanzminister Scott Bessent will die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) dazu auffordern, ihre Handelspolitik gegenüber China zu verändern. "Die Welt kann kein China mit einem Handelsüberschuss von 1,2 Billionen Dollar gebrauchen", sagte Bessent der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag, wie Bloomberg berichtet. "Der Rest der Welt wird seine Handelsbedingungen mit China auf den Prüfstand stellen müssen." China versuche sich durch Exporte aus einer Wachstumsabschwächung zu befreien, und andere Länder müssten den Druck auf sie erhöhen, die Binnennachfrage zu stärken, anstatt sich auf Ausfuhren zu verlassen, fügte er hinzu.

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August 31, 2026 09:25 ET (13:25 GMT)