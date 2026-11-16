Bessent: Irans Wirtschaft steht vor schnellem Zusammenbruch

WASHINGTON (dpa-AFX) - Angesichts verschärfter Sanktionen steht die iranische Wirtschaft nach Einschätzung der US-Regierung vor einem der "schnellsten Zusammenbrüche der Geschichte". Er gehe davon aus, dass die iranische Wirtschaftsleistung zwischen März 2026 und März 2027 um 25 Prozent schrumpfen werde, sagte US-Finanzminister Scott Bessent dem Sender Fox News am Sonntag. "Dies ist die größte wirtschaftliche Isolation, die jemals in der Geschichte der Welt gegen ein einzelnes Land verhängt wurde", sagte er.

Zudem bestätigte Bessent Medienberichte, wonach er wegen mutmaßlicher Drohungen aus dem Iran seinen privaten Wohnsitz verlassen habe. Die Bedrohungslage sei zu hoch, um dort zu bleiben, sagte er, ohne nähere Angaben zu seinem neuen Aufenthaltsort zu machen.

Bessent hatte in den vergangenen Monaten den wirtschaftlichen Druck gegen Teheran auf Befehl von US-Präsident Donald Trump erhöht. Dabei verhängten die USA Sanktionen gegen Unterstützer Teherans, unter anderem Banken, Personen und Unternehmen sowie Fluggesellschaften./nak/DP/jha