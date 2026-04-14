CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
|
14.04.2026 18:32:32
Bessent Questions the Cause of Climate Change and Its Economic Toll
The Treasury secretary said it is “difficult to deconstruct” the reasons for global warming, which he described as a belief of the “elite.”Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!