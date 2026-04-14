CHANGE Aktie

CHANGE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002

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14.04.2026 18:32:32

Bessent Questions the Cause of Climate Change and Its Economic Toll

The Treasury secretary said it is “difficult to deconstruct” the reasons for global warming, which he described as a belief of the “elite.”Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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