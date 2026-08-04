ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
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04.08.2026 05:35:46
Bessent’s yen intervention signals new era of US ‘currency activism’
Bid to support Japan’s currency shows US is ready to scupper trades that push against its interestsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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