Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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14.07.2026 18:20:24
Besser als Werkschließungen?: Was sollen "intelligente Lösungen" für die bedrohten VW-Standorte sein?
Volkswagen-Boss Oliver Blume will einen harten Sparkurs umsetzen. Auch Werkschließungen soll er ins Spiel gebracht haben. Öffentlich setzt er allerdings lieber auf "intelligente Lösungen". Was verbirgt sich dahinter - und ist das realistisch?Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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