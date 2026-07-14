Besser als Werkschließungen?: Was sollen "intelligente Lösungen" für die bedrohten VW-Standorte sein?

Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

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14.07.2026 18:20:24

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Volkswagen-Boss Oliver Blume will einen harten Sparkurs umsetzen. Auch Werkschließungen soll er ins Spiel gebracht haben. Öffentlich setzt er allerdings lieber auf "intelligente Lösungen". Was verbirgt sich dahinter - und ist das realistisch?Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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