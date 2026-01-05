Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

05.01.2026 16:29:46

Bessere Drohnenabwehr: Rheinmetall und MBDA treiben Laserwaffenbau voran

Aus großer Entfernung soll die Marine künftig in der Lage sein, schädliche Objekte wie Drohnen durch eine Laserwaffe abzuwehren. Das verspricht das Vorhaben von Rheinmetall und MBDA. Der Bau ist hochkomplex und ein falscher Einsatz birgt enorme Risiken für Unbeteiligte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
