Xiaomi Aktie

Xiaomi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067

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25.05.2026 16:14:00

Bessere Upload-Geschwindigkeit: Vodafone aktiviert neues Verfahren

Vodafone hat ein neues Verfahren aktiviert, das Uploads deutlich beschleunigen soll. Das können bisher aber nur einige Kunden mit Xiaomi-Geräten testen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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