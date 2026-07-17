Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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17.07.2026 12:42:00
Besseres Pairing: Das soll bei Meta-Produkten am iPhone in der EU künftig gehen
Ähnlich wie AirPods und andere Apple-Produkte sollen auch Zubehöranbieter mit dem iPhone kommunizieren. Zu Metas Brillen und VR-Headsets gibt es nun neue Infos.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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