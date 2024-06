BEST A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BEST A äußerte sich am 06.06.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,21 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,820 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 270,2 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 7,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 250,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at