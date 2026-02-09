|
Best Agrolife: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Best Agrolife hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 INR gegenüber -0,680 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,97 Prozent auf 2,03 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,74 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
