Best Agrolife: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Best Agrolife hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 INR gegenüber -0,680 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,97 Prozent auf 2,03 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,74 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at