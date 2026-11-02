|
02.11.2026 06:31:29
Best Agrolife: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Best Agrolife präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 1,62 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Best Agrolife 1,10 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Best Agrolife im vergangenen Quartal 4,07 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 21,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Best Agrolife 5,17 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!