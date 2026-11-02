Best Agrolife: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Best Agrolife präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 1,62 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Best Agrolife 1,10 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Best Agrolife im vergangenen Quartal 4,07 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 21,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Best Agrolife 5,17 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at