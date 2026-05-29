Best Agrolife stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Best Agrolife äußerte sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,05 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,620 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Best Agrolife 1,56 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 43,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,74 Milliarden INR umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,250 INR. Im Vorjahr hatte Best Agrolife 1,97 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 30,74 Prozent zurück. Hier wurden 12,57 Milliarden INR gegenüber 18,14 Milliarden INR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at