NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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15.03.2026 22:35:00

Best Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy Now: Nvidia vs. Palantir

Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Palantir (NASDAQ: PLTR) have been top artificial intelligence (AI) investment options over the past few years. These two have partnered together to optimize their offerings and represent two different investment approaches: hardware (Nvidia) and software (Palantir).There are merits to investing in both, but which one is the better buy now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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