Best: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Best hat am 29.05.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,87 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Best ein EPS von 0,660 PLN je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,70 Prozent auf 85,0 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 77,5 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at