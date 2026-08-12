BEST BRIDAL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BEST BRIDAL präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 30,76 JPY. Im Vorjahresviertel waren 86,64 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,64 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 17,91 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at