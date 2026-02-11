BEST BRIDAL gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BEST BRIDAL gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17,40 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 59,79 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat BEST BRIDAL mit einem Umsatz von insgesamt 23,98 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15,45 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 100,62 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 107,92 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 73,10 Milliarden JPY – ein Plus von 15,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem BEST BRIDAL 63,55 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at