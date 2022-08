BEST BRIDAL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BEST BRIDAL hat am 11.08.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26,96 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -34,910 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 73,26 Prozent auf 13,84 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at